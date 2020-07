Stefano De Martino racconta il primo appuntamento con la prima fidanzata (Foto)

Chi è la prima fidanzata di Stefano De Martino? Vorremmo saperlo tutti e lui su Instagram ci racconta del loro primo appuntamento, la prima cena che quella sera non è arrivata. Anche Stefano De Martino come la maggior parte dei vip pubblicizza vari prodotti; siamo in estate e non c’è niente di meglio di un goloso gelato. Stefano pubblicizza il nuovo Maxibon Cereal Mix, non bastano le foto in costume in barca e con i Faraglioni sullo sfondo, il ballerino e conduttore trova un modo molto originale per attirare l’attenzione. “La mia prima volta a cena fuori con la mia primissima fidanzata ero patentato da pochissimo. Buco la gomma…” inizia così il suo racconto dopo avere salutato tutti e confessato che lo racconta per il lancio del nuovo gelato. E’ Maxibon che gli ha chiesto di raccontare una volta che è andato in bianco.

LA PRIMA FIDANZATA DI STEFANO DE MARTINO QUANDO ERA APPENA MAGGIORENNE

“Buco la ruota in autostrada, prendo coraggio, tiro fuori la ruota di scorta ma era sgonfia. E quindi la mia primissima serata con la mia prima fidanzata l’ho passata in autostrada ad aspettare il carroattrezzi”. Come sempre Stefano De Martino fa sorridere con la sua ironia ma poi il gelato lo mangia davvero.

Fino a ieri era con suo figlio Santiago, in vacanza in barca insieme mentre Belen vola da Roma a Ibiza per le registrazioni di Tu si que vales e per permettere al suo bambino di stare con il suo papà.

Più della curiosità sulla prima fidanzata in tanti si chiedono chi sarà la prossima, chi prenderà il posto di Belen Rodriguez. De Martino è sempre stato molto attento a non mostrarsi con altre donne, non ha mai confermato i flirt che gli sono stati attribuiti; ben più ingenua la sua ex moglie.

Stefano De Martino racconta il primo appuntamento con la prima fidanzata (Foto) ultima modifica: da