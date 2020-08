Eleonora Daniele allatta Carlotta ogni due ore, per tornare in tv deve organizzarsi nel modo migliore (Foto)

Carlotta, la figlia Di Eleonora Daniele, da poco ha compiuto due mesi e la conduttrice ha la fortuna e il desiderio di allattarla e lo farà almeno fino a dicembre (foto). A settembre Eleonora Daniele tornerà nello studio di Storie Italiane e a Tv Sorrisi e Canzoni spiega come si sta organizzando. La conduttrice è già al lavoro, anche se a casa con sua figlia, ma sta già pianificando tutto e come sempre studiando. Adora stare con la sua bambina, occuparsi di lei ma avendo anche tante cose da fare se adesso è semplice perché ha bisogno semplicemente di tirarsi il latte, quando tornerà negli studi di Rai 1 avrà bisogno di un aiuto. La Daniele allatta la sua Carlotta più o meno ogni due ore ma non ha paura di come sarà la vita dopo. Sa che la piccola le mancherà molto ma non ha paura di affrontare tutto.

ELEONORA DANIELE MAMMA E’ COSI’ FELICE CHE A VOLTE NON LE SEMBRA REALE

Ha desiderato così tanto diventare mamma che a volte guarda Carlotta è pensa che sia un sogno, le sembra ancora impossibile tanta gioia. Sua figlia si sveglia presto al mattino, anche alle 5 e lei è pronta ad allattarla per poi farlo dopo due ore e ancora dopo altre due ore e così via fino alla fine della giornata. E’ per questo che ha bisogno di tirare il latte, la figlia è quindi abituata.

La Daniele riesce a trovare anche del tempo per lei, deve farlo perché durante la gravidanza aveva lasciato tante cose in sospeso. Inoltre, sta studiando per prendere la sua seconda laurea, in psicologia. E’ instancabile la conduttrice di Storie Italiane ed è quasi già pronta a lasciare la sua bimba per le ore in cui sarà al lavoro, felice poi di ritornare subito a casa da lei.