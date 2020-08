Serena Rutelli cede ai ritocchi al viso e si difende dalle critiche (Foto)

C’è chi pensa che con i ritocchi fatti Serena Rutelli sia già poco riconoscibile ma in realtà l’ex gieffina ha rifatto solo le labbra. Curiosando tra le foto del suo profilo Instagram non tutti sono convinti che Serena Rutelli abbia fatto solo un filler all’acido ialuronico, pensano che abbia ritoccato anche il naso. Altri fan hanno paura che la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli possa iniziare un cammino che la porterà ad altri cambiamenti. La 30enne ammette che ha dato una gonfiatina alle labbra ma risponde alle critiche di chi pensa fosse più bella prima e che non avesse la necessità del ritocco. La sua risposta è pacata, il suo “Non è nulla di eccessivo ma grazie lo stesso” e è la più mite delle reazioni a commenti anche eccessivi.

SERENA RUTELLI HA RIFATTO LE LABBRA, UN RITOCCHINO DA POCO

Le chiedono perché si sia rifatta le labbra a canotto se prima era così bella. Parole che arrivano da altre donne, che le chiedono “come ti sei conciata?”. “Purtroppo è un mondo pieno di pregiudizi” risponde chiudendo il discorso. Non c’è dubbio che il ritocco si noti; non c’è dubbio che se la Rutelli ha deciso di cedere ai filler avrà avuto i suoi buoni motivi, il resto non cambia.

A chi le dice di non cambiare la sua personalità risponde che è sempre lei, che di certo non solo delle labbra più grandi e piene a fare la differenza.

Pochi minuti fa l’ultima risposta, Serena Rutelli in riva al mare di Sabaudia è di schiena, non ha più intenzione di rispondere ma i commenti continuano e sono ancora una volta le donne che notano le sue gambe: troppo lunghe in foto. Per fortuna non tutte le donne sono uguali e per lei ci sono anche tanti complimenti.

