Serena Rutelli a Vieni da me i denti rotti e le lacrime del dentista per le botte (Foto)

Fino all’età di 9 anni Serena Rutelli non conosceva il significato di famiglia e a Vieni da me ha commosso tutti raccontando con grande semplicità dell’infanzia con i genitori (Foto). Mai un gesto d’affetto, tante le botte prese, così tante che quando Francesco Rutelli e Barbara Palombelli l’hanno portata per la prima volta dal dentista era perché aveva un forte dolore in bocca. Ricorda che il dentista l’ha visitata e poi è uscito dalla stanza, più tardi ha saputo che aveva pianto. I danni che aveva in bocca era evidente che fossero per dei traumi, per le botte. Ha dovuto subire tanti interventi ai denti ma forse non sono le botte prese i momenti più difficili da dimenticare.

SERENA RUTELLI A VIENI DA ME RICORDA IL GIORNO IN CUI CHIESE AIUTO ALLA VICINA

Sua madre spariva spesso da casa, il padre tante volte non portava a scuola lei e sua sorella Monica che restavano con la vicina. La signora aveva capito che c’era qualcosa che non andava e un giorno bussò alla loro porta, Serena le chiese aiuto, arrivarono i carabinieri, gli assistenti sociali, la salvezza per le due bambine. Finalmente nella casa famiglia l’ambiente era sereno ma solo quando Barbara e Francesco Rutelli le hanno adottate ha saputo cosa fossero le carezze, la colazione insieme al mattino, le domande piene d’affetto, tutte le attenzioni possibili. Anche un cambio pulito era un evento speciale per Serena. (La lettera del fratello di Serena)

Ricorda che fu la madre a sparire per prima e per sempre una sera augurandole buona fortuna e niente altro. Una volta andò all’istituto ma chiese alla suora di indicarle chi fossero le figlie, non le ricordava, non le riconosceva. Sono entrambi ancora vivi ma per loro la porta è chiusa, sono i Rutelli i suoi veri genitori, i figli sono di chi li cresce e non è la solita frase, non è per niente banale. I Rutelli hanno fatto davvero tanto per Serena e Monica, avevano già un loro figlio e un altro adottato ma quando hanno visto che erano sorelle non ci ha pensato molto e le hanno prese entrambe, le hanno amate da subito e rese donne libere.