Nina Moric e Fabrizio Corona insieme per il compleanno di Carlos Maria (FOTO)

Carlos Maria, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona ha appena compiuto diciotto anni. Il ragazzo è finalmente diventato maggiorenne e in questo giorno così speciale, Nina e Fabrizio hanno fatto un regalo meraviglioso a Carlos: trascorrere del tempo insieme. “Il potere di trovare la bellezza nelle cose più umili rende la casa felice e la vita più bella. Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite” aveva già scritto Nina Moric su Instagram qualche giorno fa pubblicando uno scatto insieme al figlio e al suo ex Fabrizio Corona.

Carlos Maria diciottenne: il regalo più bello da mamma Nina Moric e papà Fabrizio Corona

“Amore. Per i tuoi 18 anni solo amore. Tanto amore per te da noi. E anche se sei diventato grande rimani il nostro cucciolo” ha invece postato sui social network Fabrizio Corona. La foto pubblicata su Instagram lo ritrae insieme a Carlos Maria e Nina Moric proprio in occasione del compleanno del figlio. Insomma, appare molto chiaro che tra Corona e la Moric sia passato l’amore ma non di certo il rispetto, soprattutto con un figlio in comune che entrambi amano tantissimo. Carlos ha apprezzato particolarmente il fatto che i suoi genitori abbiano deciso di stare insieme nel giorno del suo compleanno. “La mia splendida famiglia riunita” ha scritto infatti sul suo profilo Instagram ammettendo che questo è stato il regalo più bello per i suoi diciotto anni. Ecco qui di seguito alcuni scatti che sono stati pubblicati su Instagram:

Nina Moric e Fabrizio Corona insieme per i 18 anni del figlio Carlos Maria

Per Carlos Maria è stato sicuramente un giorno ancora più speciale quello in cui ha compiuto diciott’anni. Anche i fan di Nina Moric e Fabrizio Corona hanno apprezzato questo regalo meraviglioso. Intanto noi non possiamo far altro che fare i nostri migliori auguri al neo maggiorenne Carlos Maria e ai suoi genitori Nina e Fabrizio!