Cecilia Rodriguez dopo la dieta è più bella che mai (Foto)

Finita la quarantena Cecilia Rodriguez aveva annunciato l’inizio della dieta, la necessità di dovere mangiare quasi niente carboidrati, più pesce e meno condimento e in poco tempo è riuscita a perdere perso. Le foto che mostra la bella sorella di Belen sul suo profilo social dicono che è riuscita a dimagrire davvero in tempo record. Cecilia Rodriguez ha perso più o meno sette chili, o almeno questi erano i chili che aveva confidato di aver preso durante il lockdown. Per settimane l’abbiamo vista cucinare di tutto per lei e Ignazio Moser e ovviamente un po’ come tanti era ingrassata. Bellissima anche con qualche chiletto in più ma lei che è anche modella e che posa soprattutto con i costumi Me Fui aveva bisogno di tornare alla sua taglia.

CECILIA RODRIGUEZ DIMAGRITA SFOGGIA UN CORPO DA URLO

Con o senza filtri questo non lo sappiamo ma in ogni caso Cecilia Rodriguez in costume è un vero spettacolo. Molti la confondono con Belen, così magre entrambe anche se la piccola delle Rodriguez mostra più curve. Un vero spettacolo Cecilia Rodriguez dopo la dieta mentre mostra a tutti bikini e costumi interi della linea Me Fui. Uno spettacolo soprattutto agli occhi di Ignazio Moser.

La coppia è in vacanza con gli amici, non ha avuto bisogno di smentire i pettegolezzi su una loro presunta crisi. Si preparano a festeggiare il terzo anno d’amore e in attesa si godono tutto il bello dell’estate continuando però a fare attenzione alla dieta e anche ad allenarsi.

Dopo i giorni di vacanza trascorsi in costiera amalfitana Cecilia e Belen Rodriguez si sono separate, Chechu è tornata dal fidanzato mentre la showgirl argentina come sempre continua a dividersi tra le registrazioni di Tu si que vales, il piccolo Santiago e Ibiza.