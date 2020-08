Nancy Coppola prima e dopo il bendaggio gastrico, 20 chili in meno ma non è stato semplice (Foto)

Obiettivo raggiunto per Nancy Coppola che con il bendaggio gastrico è riuscita a dimagrire (foto). Ha perso ben 20 chili la cantante neomelodica che oggi mostra il risultato, soddisfatta di pubblicare la differenza tra il prima e il dopo l’intervento. Con le gravidanze e il suo lavoro che non le permetteva di essere molto attenta alla dieta Nancy Coppola aveva preso un bel po’ di peso, non riusciva a sentirsi bene con la sua nuova taglia, alla fine con i medici ha optato per il bendaggio gastrico e oggi dopo tante difficoltà si piace di nuovo. Sono trascorsi dieci mesi da quando Nancy ha annunciato che iniziava il suo percorso per dimagrire. Un entusiasmo immediato bloccato subito dopo ma alla fine ha vinto, il cambiamento è evidente, la Coppola ha una nuova immagine che la rende felice ma avvisa tutti che non è stato semplice, che il bendaggio e il seguito non sono per niente una passeggiata.

NANCY COPPOLA RINATA CON IL BENDAGGIO GASTRICO

“Non è stata una passeggiata, assolutamente. Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata … e posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata… CE L’HO FATTA !” è grande la sua soddisfazione e solo adesso che ha raggiunto il risultato sperato può gridarlo forte dai social. “Meno 20kg e grazie a tutti per il sostegno e l’appoggio che mi date giorno dopo giorno”.

Ben 20 chili in meno ma da ottobre a oggi e non senza difficoltà. Tantissimi i complimenti per la cantante campana; adesso nessuno può dirle che stava commettendo un errore, che c’erano altri modi per dimagrire. Il prima e dopo mostrato da Nancy Coppola su Instagram lascia di stucco.

Aveva chiesto di non essere giudicata per la sua scelta. Non riusciva a perdere peso con le diete, non riusciva a seguire un’alimentazione adatta senza un aiuto, si è quindi rivolta a uno specialista e oggi è fiera di tutto il suo percorso.

