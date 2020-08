Fabrizio Corona hai mai amato Nina Moric? Lui dubita e la modella risponde: “Se parlassi si aprirebbe il vaso di Pandora”

Non ha preso molto bene le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona per la rivista Chi, Nina Moric. Eppure era anche lei presente nel servizio fotografico, felice di posare insieme a Carlos, in occasione dei suoi 18 anni. Ma le parole di Fabrizio Corona, che ha dichiarato di non aver mai capito se fosse realmente innamorato di lei, ma anche di Belen, non sono piaciute affatto a Nina che dai social, ha fatto sentire la sua voce. La modella ha sottolineato che il rapporto con Fabrizio si basa sulla finzione e sulla voglia che lei ha di far star bene suo figlio.

Ma non erano una famiglia alla mulino bianco? Sembrerebbe proprio di no a giudicare dallo sfogo della modella sui social. Non solo nelle storie ma anche nel rispondere con dei commenti agli utenti. Nina ha spiegato: “Se parlassi si aprirebbe il vaso di Pandora...”. Ma che cosa ha ancora da dire Nina su questa storia?

NINA MORIC VS FABRIZIO CORONA: NUOVE ACCUSE

Ricostruiamo passo per passo l’intervista che ha poi portato Nina ad avere quella reazione.

A Fabrizio Corona viene chiesto quali siano oggi i suoi rapporti con Nina Moric, che posa insieme a lui e Carlos, nel servizio per i 18 anni del ragazzo. Corona commenta:

In realtà con Nina ci eravamo lasciati bene e ci siamo ritrovati per affrontare le problematiche di Carlos. Abbiamo condiviso quest’ultimo periodo molto brutto per lei (a causa del “caso Favoloso”, ndr), io e Carlos siamo i suoi angeli custodi. Nina ha tutte le ragioni del mondo per avercela con me: il divorzio è colpa mia, i problemi giudiziari sono colpa mia. L’ho lasciata definitivamente nel 2009 per mettermi con Belen, è normale che tutto questo abbia creato ferite che non si sono mai rimarginate. Ma Nina sa che le voglio bene e che sono molto cambiato perché sono grande,vado per i 47 anni»

Poi parlando sia di Nina che di Belen ha dichiarato di non aver mai capito se le amasse fino in fondo o se le usasse come strumento. Servivano donne famose per diventare a sua volta più famoso.

Nina non ha affatto gradito queste parole e come vedete qui a fianco, ha fatto notare che Fabrizio è una persona che ama solo se stessa e che quindi non può amare nessun altro. “Spero che Carlos non resterà deluso” ha scritto Nina spiegando di essersi riavvicinata al suo ex solo per amore del figlio.