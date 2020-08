Ultimi giorni al mare per Maria de Filippi che in costume è uno schianto (FOTO)

Ultimi giorni di relax sulla sua barca, Maria de Filippi si gode questa estate da vera regina di Mediaset. Dopo il successo strepitoso dell’ultima edizione di Temptation Island, per la conduttrice si prevede una nuova stagione ricca di soddisfazioni. In queste settimane, tra un tuffo e l’altro, ha trovato il tempo per dedicarsi ai casting di Amici, alle scelte per i papabili tronisti di Uomini e Donne, alle registrazioni di Tu si que vales che tornerà in onda regolarmente a settembre con tutte le accortezze richieste dalle nuove misure imposte dal Governo.

Insomma una estate sempre più che piena per Maria de Filippi che non tornerà subito in onda. A debuttare, con uno dei suoi programmi, potrebbe infatti essere Alessia Marcuzzi, con la nuova edizione di Temptation Island, pronta ad andare in onda in prime time a settembre. Tu si que vales dovrebbe aprire le danze per il ritorno in onda di Maria anche se potrebbe debuttare prima Uomini e Donne, qualora il programma del sabato sera di Canale 5, partisse la settimana successiva.

MARIA DE FILIPPI AL MARE, IN COSTUME E’ SEMPRE BELLISSIMA

Maria si gode insieme a Maurizio Costanzo e a suo figlio Gabriele, queste ore di relax, anche se come ha rivelato, il lavoro per lei è qualcosa di irrinunciabile, non ne può fare a meno, e non per una questione economica ma perchè è vita. In questo ha avuto un grande maestro, suo marito, che ancora oggi, continua a lavorare e non pensa proprio di andare in pensione.

Ma nonostante i tanti impegni, qualche attimo di pace lo trova, per fare dei tuffi in mare e regalare le foto in costume che tutti aspettano. Anche quest’anno, Maria è bellissima come sempre.

La conduttrice è proprio come il buon vino, più passa il tempo e più migliora.

( foto da rivista Chi, rivista Diva e Donna, rivista Gente)