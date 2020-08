Nina Moric attacca di nuovo Fabrizio Corona: “Per lui Carlos una macchina da soldi”

Sembrava che stesse andando tutto alla grande tra Nina Moric e Fabrizio Corona, almeno negli ultimi mesi. Prima, durante e dopo il lockdown, i due hanno passato molto tempo insieme, anche in compagnia di Carlos, che nel frattempo è diventato maggiorenne. Il ragazzo ha passato le sue giornate con Fabrizio Corona, tra un allenamento, un pranzo insieme, una partita a basket…E poi è arrivata anche una lunga intervista per la rivista Chi, una cover con una bella famigliola felice. Ma a quanto pare, almeno a giudicare dalle parole di Nina Moric, le cose non stanno proprio come Corona vuole far credere. Nina, che non sta passando le sue vacanze in giro per l’Italia ma è a Milano in questi giorni, punta il dito contro il suo ex marito e lo fa ancora una volta dai social. Già qualche giorno fa aveva detto che non tutto era come sembrava, e che ci sarebbe stato molto da dire, parlando di un vaso di Pandora da scoverchiare… E ieri, nelle sue Instagram Stories, ha attaccato frontalmente il suo ex, accusandolo di sfruttare Carlos, come se fosse una macchina da soldi.

NINA MORIC ATTACCA FABRIZIO CORONA: USA CARLOS, LO SFRUTTA

Le parole di Nina sui social:

“Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio, ma il padre “vende” la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato. Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. È una macchina da soldi per suo padre, una merce di scambio! Signore pietà! Fabrizio vuoi bene a nostro figlio? Ora capisco perché nessuno mi risponde.“

Nina ha taggato in questa sua storia Fabrizio Corona che però al momento, almeno via social, non ha commentato la cosa.