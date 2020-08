Giulia de Lellis rassicura i followers: “Non è che se sto in Sardegna sto male”

I followers di Giulia de Lellis nelle ultime ore a quanto pare, visto tutto quello che sta succedendo a chi torna dalla Sardegna, erano molto preoccupati per la salute della loro beniamina. Ed è per questo che nella serata di ieri Giulia ha deciso di fare delle stories, dopo esser stata un pochino assente, cosa che appunto ha fatto preoccupare chi la segue sempre con grande affetto. “Sto bene” ha detto subito Giulia mostrandosi sorridente e con una bella cena, in procinto di andare a cena con sua madre e la sua famiglia. La de Lellis ha subito precisato: “Non è che se sto in Sardegna vuol dire che sto male, che chissà qui cosa sta succedendo“. Il riferimento probabilmente ai tanti messaggi ricevuti. Nelle ultime ore il numero dei contagi in Italia è tornato a crescere e nel Lazio, fanno sapere dalla regione, molti casi sono dovuti al rientro dei laziali dalle ferie in Sardegna. Forse anche per questo, dopo la notizia della positività di due ex corteggiatrici di Uomini e Donne, e di due ex tentatrici di Temptation, i followers di Giulia si sono preoccupati.

GIULIA DE LELLIS RASSICURA TUTTI: E’ IN SARDEGNA MA STA BENE

Ma la De Lellis ha subito registrato delle nuove storie, spiegando che sta approfittando di questi giorni di vacanza per godersi la sua famiglia visto che durante l’anno li vede davvero pochissimo. Sta passando del tempo con la sua mamma, con suo fratello e con gli altri parenti che l’hanno raggiunta in vacanza.

“Non è un periodo wow, non ve lo nascondo, lo sapete, io sono sempre sincera, ma nonostante questo sto bene” ha continuato nelle sue IG Stories Giulia de Lellis. “Vi posso dare un consiglio se vivete un periodo come quello che sto passando io, state con i vostri cari, me lo ha consigliato una persona per me speciale. E’ davvero la soluzione a tutto” ha rivelato la de Lellis a chi la segue.

Giulia però confessa anche di essere molto preoccupata per quello che sta succedendo in Sardegna e di essere in ansia. “Sto cercando di non perdere il controllo” commenta l’influencer. Una preoccupazione che l’ha spinta a modificare le date del suo soggiorno in Sardegna, rientrerà infatti prima a Roma.

