Giorgia Palmas si prepara al parto ma stizzita da un commento (Foto)

Giorgia Palmas ha dato qualche indicazione sulla data del parto rispondendo a Beatrice Valli che sarà presto ma non prestissimo. Dalle foto che ha pubblicato nelle ultime ore qualche follower le ha consigliato di prepararsi perché il pancione dice che è quasi ora, in realtà è vero che Giorgia Palmas ha iniziato il conto alla rovescia ma manca ancora un pochino, giusto il tempo di godersi gli ultimi giorni di vacanza in tre, con la sua piccola Sofia e Filippo Magnini. Bellissima Giorgia Palmas si è mostrata tutta l’estate in costume e con il bikini nero di ieri appare sempre un vero spettacolo. E’ in gran forma con il suo pancione che per una follower è immenso, ed è bastata questa parola e una frase forse scritta non benissimo a fare stizzire la Palmas e con lei le sue fan.

GIORGIA PALMAS IN PISCINA CON LA SUA DOLCE SOFIA IN ATTESA DEL PARTO

Ultimi giorni di vacanza sotto il sole e in pieno relax prima della nascita della seconda figlia dell’ex velina sarda. Basta poco però a fare scattare la Palmas: “Ma quando partorisce? (immensa)” ha commentato una follower a cui Giorgia ha risposto immediatamente: “Di immensa c’è solo la felicità qui”. Una serie di difese e poi la diretta interessata ha lasciato intendere di essere stata fraintesa.

Filippo Magnini è intervenuto con tre cuori, uno per Giorgia, uno per Sofia e l’altro per la sua prima bimba in arrivo.

In realtà sembra che la bellissima Palmas diventerà mamma bis a settembre, manca quindi magari anche più di una settimana. Il tempo di sognare come sarà lei e come sarà la loro magnifica vita tutti insieme, in quattro, tre femmine contro un bellissimo principe. Il matrimonio può attendere, di certo il prossimo anno, magari la stessa data scelta per il 2020.