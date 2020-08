Giulia De Lellis in intimo esagera con le trasparenze (Foto)

Giulia De Lellis dai bikini all’intimo, tutto Tezenis, ormai l’influencer ha indossato più o meno tutti i modelli ma con le ultime foto ha sfiorato la censura. Troppa trasparenza per qualcuno ma in realtà la De Lellis è stata attenta a giungere al limite senza superarlo. Tra i cuscini e i due cagnolini l’ex gieffina in slip e reggiseno ha attirato l’attenzione di tutti, maschietti che avranno ingrandito le foto e ragazze che vorrebbero un corpo come il suo. Come ricordano ogni tanto le vip sui social la perfezione non esiste e tutte uguali sarebbe una gran noia, per il resto i filtri e le pose fanno molto così come il trucco e la luce giusta. Non c’è dubbio che Giulia De Lellis sia una bellissima ragazza, anzi in questo caso una vera bomba sexy. La pubblicità è salva, le inquadrature sono perfetto e lei sembra non accorgersi dell’obiettivo, distratta finge anche di non vedere le trasparenze.

GIULIA DE LELLIS TRA UN POST E L’ALTRO DA UN BIKINI ALL’INTIMO

Non sarebbe Giulia De Lellis se tra uno scatto sexy e l’altro non aggiungesse qualche errore, qualche gaffe. Questa volta la confusione è stata tra mare e oceano. Qualche giorno fa l’ex fidanzata di Andrea Damante felice della giornata e del momento ha commentato: “Aria d’Oceano, capelli salati”; considerando che si trovava in Sardegna l’oceano era un po’ troppo distante e i follower glielo hanno fatto notare.

Gaffe già dimenticata con queste foto in lingerie bollente. Niente da dire, anche se non piace a tutti Giulia De Lellis si è fermata un attimo prima della censura. Non mancano però le battute sul titolo che darà al suo prossimo libro. Dopo le corna stanno bene tutto a cosa starà pensando? “Tra le nuvole” il suo ultimo post con un altro bikini, la foto di schiena e il mare.

