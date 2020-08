Belen a Capri mostra il risultato del tampone e fa il pieno di gelato (Foto)

Belen ha fatto il tampone, come previsto dal protocollo sanitario, Belen Rodriguez di ritorno da Ibiza si è sottoposta al tampone che rivela il contagio o meno da coronavirus (foto). Il risultato è negativo: “Ecco” scrive semplicemente la splendida showgirl, come a volere dire che già conosceva il risultato, forse perché è stata molto attenta. Sembra infatti avere evitato gli assembramenti, frequenta sempre le stesse persone, fidate. Sappiamo bene che in questo periodo sono tantissimi vip che hanno contratto il Covid – 19, che facendo o meno attenzione hanno scoperto con il tampone di essere stati contagiati e magari di avere contagiato altre persone.

BELEN NEGATIVA AL TAMPONE SI GODE LA VACANZA A CAPRI MA ERA GIA’ SICURA DEL RISULTATO

Chi torna dalla Spagna e da altri Paesi deve sottoporsi all’esame e Belen così ha fatto, a Napoli, una volta atterrata da Ibiza per potere poi andare in sicurezza a Capri. Nell’attesa del risultato ha continuato a mantenere le distanze da altri, anche se la richiesta del governatore della Campania è di restare in isolamento tra il prelievo e il risultato. Non bisogna attendere molto, è un sacrificio che si può fare per il bene di tutti.

Adesso Belen è ancora più serena ma soprattutto lo sono gli altri, considerando il numero di vip contagiati negli ultimi giorni.

Sono insieme le sorelle Rodriguez, Cecilia e Belen stanno trascorrendo un’altra bella vacanza una accanto all’altra, entrambe ormai single, separate dagli amori che sembravano per sempre, si godono la splendida vista sui Faraglioni gustando tutte le prelibatezze, gelato compreso a cui hanno aggiunto waffle e Nutella. Le loro giornate sono fatte di sole, amici, buon cibo, karaoke e tante chiacchiere. Tutto in pieno relax, senza amori, nessun presunto fidanzato, almeno non nelle storie Instagram.

