Dal balcone alla cucina Elisa Isoardi raccoglie peperoni e suggerisce la ricetta giusta (Foto)

Peperoni da balcone ed Elisa Isoardi non può che essere soddisfatta della raccolta. Su Instagram una bella foto della conduttrice fiera, perché non avrebbe mai immaginato di riuscirci e una bella pianta in vaso le ha regalato i suoi primi peperoni. Dal balcone alla cucina ed Elisa Isoardi suggerisce anche la ricetta giusta: cornetti farciti. Arrivano anche i consigli sul perché è utile mangiare i peperoni. Insomma, un post dove c’è tutto, compreso il sorriso di Elisa che intanto continua la sua preparazione per Ballando con le Stelle accanto a Raimondo Todaro. Paura passata per lei e il suo maestro, sembra che entrambi siano negativi al tampone mentre Daniele Scardina e Samuele Peron al momento sembrano essere gli unici positivi al Coronavirus.

ELISA ISOARDI: “I MIEI PRIMI PEPERONI FA BALCONE, CHE SODDISFAZIONE!”

“Io e le piante abbiamo un buon rapporto solo se rimaniamo con le radici ben salde nel terreno, ma stavolta ci sono riuscita con una pianta da vaso!” Invece Elisa è riuscita a vendere spuntare i suoi peperoni anche in vaso.

“Mangiare i peperoni è utilissimo, soprattutto in questo periodo così complicato in cui tutti abbiamo bisogno di una grande dose di anticorpi: in particolare quelli rossi, come questi che ho io, sono ricchissimi di vitamina C e di tutte le vitamine del gruppo B. Hanno anche una grande dose di provitamina A che protegge le vie respiratorie e, per parlare anche di cose più futili ma comunque utili, protegge anche da eritemi solari ed evita che la pelle si macchi”. Questi i consigli di Elisa Isoardi a cui aggiunge le poche calorie dei peperoni e la ricetta.

Peperoni cornetti farciti e in realtà è una ricetta dello chef Diego Bongiovanni:

“Dopo averli grigliati da tutti i lati, li metto a raffreddare nel sacchetto del pane, li spello e li asciugo.

•Per la farcia: Tonno tritato fine e lavorato con del burro per renderlo più soffice al quale aggiungerete acciughe, prezzemolo, sale e capperi schiacciati a crema al mortaio. Poi unite i composti e farcite i peperoni mantenendo il gambuccio. Sistemateli in un piatto bianco. Se non avete i cornetti come me potete usare i peperoni a mó di involtini, basta tagliarli a losanghe ed arrotolarli. Preparate le papille gustative perché non ce ne sarà per nessuno”. Proviamo?

