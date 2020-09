Con il costume più sexy Elisa Isoardi fa l’ultimo tuffo dell’estate (Foto)

A Fregene l’ultimo bagno dell’estate per Elisa Isoardi che ha scelto il costume più sexy. Le foto della rivista Chi mostrano la conduttrice sensualissima pur senza nessuna posa, basta il suo fisico e il costume intero nero. Un po’ di pancetta, le forme morbide ma la tonicità di chi ha sempre curato il proprio corpo. Elisa Isoardi sarà in gran forma per Ballando con le Stelle, con Raimondo Todaro è già tornata in sala prove, anche dopo i contagi tra il cast. Prima di chiudersi di nuovo in sala con il suo maestro ha però salutato il mare. Un bel tuffo, una nuotata e poi si è lasciata ammirare da tutti mentre usciva dall’acqua e tornava al suo ombrellone, sempre seguita da un suo collaboratore.

ELISA ISOARDI AL MARE PER L’UTLIMA TINTARELLA DELL’ESTATE 2020

Non poteva scegliere un costume più adatto per lasciarsi ammirare dai tanti spasimanti, anche se sembra che al momento ci sia solo Raimondo Todaro nella sua testa. Chissà se è per l’impegno preso con Milly Carlucci e Ballando con le Stelle o se ha ragione il gossip.

Cosa c’è tra Raimondo ed Elisa lo scopriremo solo vedendoli ballare insieme puntata dopo puntata, ma occorre attendere ancora un po’, fino al 19 settembre, puntata di inizio del reality show di Rai 1. Il lato b della Isoardi in costume non passa inosservato, la rivista di gossip di Alfonso Signorini fa notare quanto le doni quel modello con laccetti e scorci di pelle nuda. Lei si diverte, sorride, serena ha messo alle spalle la delusione della chiusura per sempre de La prova del cuoco. E’ pronta per un’altra sfida, si sente un sacco di patate quando balla e di certo ci vuole grinta ed entusiasmo per soddisfare giuria e pubblico di Ballando con le Stelle.