Elettra Lamborghini non si sposa più? Troppo stress a pochi giorni dal matrimonio (Foto)

Alcuni commenti di Elettra Lamborghini a pochi giorni dal matrimonio fanno tremare il fidanzato (foto). Afrojack ieri ha festeggiato il suo compleanno, l’ultimo da celibe: non vede l’ora di sposare Elettra mentre la sposa non vede l’ora finisca l’incubo. Sono tantissime le spose che con l’avvicinarsi della data del matrimonio vanno in ansia e cedono allo stress, sta accadendo anche alla Lamborghini che annuncia di avere cambiato idea. I fan preoccupati le hanno chiesto spiegazioni: ma davvero Elettra Lamborghini non si sposa più? Chi segue la cantante sui social conosce la sua ironia, il suo tirare fuori tutto quello che le passa per la testa. Dopo i tre giorni di addio al nubilato la sposa è distrutta, forse ha festeggiato davvero un po’ troppo ma non è tutto.

ELETTRA LAMBORGHINI: “STO PERDENDO 20 ANNI DELLA MIA VITA”

Non sono solo i preparativi per le nozze a stressarla ma c’è il Covid che la spaventa. Ha fatto fare il tampone a tutte le sue amiche che hanno partecipato all’addio al nubilato e sarà così anche per tutti gli invitati al suo matrimonio. Non vuole che il suo giorno indimenticabile si trasformi in altro, desidera proteggere tutti e soprattutto la sua amata nonna.

Inoltre, sta registrando 3 programmi televisivi in questo periodo e tutto questo non la fa riposare. Elettra non dorme più, alle 2:30 è sveglia e va avanti così da giorni. Pensava di arrivare all’altare riposata e invece è già distrutta. Le nozze saranno celebrate il 26 settembre, non manca molto alla data ma in termini di stress potrebbe essere davvero troppo per la sposa.

I fan le chiedono se è incinta, questo spiegherebbe tutto. Lei dice che purtroppo non è così facile, non è in dolce attesa ma fa capire che se fosse incinta sarebbe al settimo cielo: “Purtroppo non è così facile”.

