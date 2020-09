Imma Pirone di Un Posto al Sole a Oggi è un altro giorno: “Il mio personaggio? In alcuni punti mi somiglia”

Oggi giovedì 10 settembre 2020 è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma tv di Rai 1. Tra gli ospiti della puntata del programma anche un’attrice molto amata: Imma Pirone di Un Posto al Sole. La Pirone si è raccontata apertamente partendo da quando era soltanto una bambina. “Avevo il sogno di diplomarmi in una scuola di danza. Fin da bambina ho sempre studiato danza, fino all’età di sedici anni, ma ad un certo punto mi sono dovuta fermare: purtroppo un giorno la mia insegnante mi chiamò in sala e mi disse che mancava un anno al diploma e che dovevo cominciare a conservare dei soldi” ha così affermato Imma.

Oggi è un altro giorno, Imma Pirone: la passione per la danza da bambina

“Io conoscevo le difficoltà economiche che c’erano a casa, sapendo già i sacrifici che facevano i miei genitori per pagarmi l’anno accademico, sapevo che per me era finita e non potevo più ballare” ha svelato l’attrice a tal proposito. “Non ho detto niente ai miei genitori. Mi sono messa a piangere e mi sono detta: non posso ballare più. Poi mi si è accesa una luce e mi sono detta: non è finita, è solo una pausa. Riprenderai” ha così proseguito Imma Pirone ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

Imma Pirone e la sua Clara di Un Posto al Sole

L’attrice ha iniziato a lavorare appena maggiorenne presso l’impresa di pulizie dei suoi genitori per cercare gratificazioni, far contenti mamma e papà ma pure per mettere da parte qualche soldo. “Avevo anche altri sogni da realizzare, come fare l’attrice. Questo lavoro mi ha aiutato tantissimo: mi ha permesso di conservare i soldi per il diploma” ha raccontato Imma Pirone. E a proposito del suo lavoro, ha pure parlato del suo personaggio di Clara nella famosa soap Un Posto al Sole. “Io amo il mio ruolo, mi piace il personaggio: in alcuni punti mi somiglia, è tenace ed è dolce. Si deve svegliare un pochettino…” ha rivelato al programma di Rai 1.