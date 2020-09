Paola Frizziero di Uomini e Donne è diventata mamma

Pare proprio che Paola Frizziero, ex tronista di Uomini e Donne, sia diventata finalmente mamma! A dare un grande indizio è stata la sorella Aurora che, con una storia postata sul suo profilo Instagram ha fatto intuire ai fan che Paola ha dato alla luce il suo bimbo! Si tratta di una storia social con un semplice cuore blu, nessuna parola ma sicuramente tanto significato. Quel cuore blu riconduce automaticamente al fatto che Paola Frizziero era proprio in attesa di un maschietto. Nessun annuncio ufficiale ma l’ex protagonista del programma di Maria De Filippi doveva partorire proprio in questo periodo.

Uomini e Donne, è nato il figlio di Paola Frizziero: ecco come si chiama il bimbo

Ve lo abbiamo detto: Paola Frizziero è diventata mamma di un bel maschietto. Il nome del bambino era già stato scelto da tempo. Il neonato si chiama Gennaro Maria. Pochi ancora i dettaglio sul parto ma quello che è davvero importante è che sia andato tutto per il meglio.

Sicuramente tutti ricordano Paola Frizziero per la sua partecipazione a Uomini e Donne, nell’ormai lontano 2006. La Frizziero ha fatto sognare i tantissimi telespettatori della rete Mediaset per la sua storia d’amore insieme al suo Sasà, Salvatore Angelucci. Ancora oggi la donna è ricordata come una delle troniste più apprezzate di sempre all’interno della trasmissione. Poi però le cose con Sasà non sono andate esattamente come si sperava e alla fine si sono lasciati.

Paola Frizziero mamma, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato alla luce Gennaro Maria

La bella Paola è ormai da tempo impegnata in una relazione sentimentale con il suo Francesco, l’uomo che ha sposato e con cui ha definitivamente voltato pagina dopo la storia con Sasà. E’ proprio Francesco il papà del piccolo Gennaro Maria. Sicuramente una grande gioia per Paola Frizziero, suo marito e tutta la loro famiglia.

Anche noi ci teniamo a fare i nostri migliori auguri a Paola e Francesco per l’arrivo del loro Gennaro Maria!