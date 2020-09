Stefano De Martino si diverte con gli amici: “Non sono un monaco” (Foto)

Chi c’è in barca con Stefano De Martino? Libero da impegni di lavoro il ballerino e conduttore si sta godendo la sua estate in barca (foto). Dopo averlo visto con la bellissima Fortuna adesso è lui a postare la foto con Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli, la sorella e altre persone. Tre coppie in barca ed è facile dire che Stefano De Martino si sia già fidanzato dopo l’addio a Belen Rodrigez. Lui non aggiunge altro ma arrivano voci di un suo commento. A Stefano dà fastidio che il gossip lo piazzi sulle riviste con questa o quell’altra ragazza, sarà lui a decidere quando mostrarsi con una donna. Questo cosa significa? Non ha certo negato il suo interesse per la splendida ragazza campana. Niente da fare, Stefano De Martino non parla di Fortuna ma i soliti bene informati hanno qualcosa da riferire.

STEFANO DE MARTINO ZITTISCE IL GOSSIP

“Non sono un monaco ma decido io quando farmi vedere con una donna”, avrebbe riferito ad alcuni amici che avrebbero riportato il tutto al settimanale Chi. Belen l’ha sempre detto che il suo ex marito è un furbetto e che è ben più capace di lei di nascondersi, di non mostrare la sua vita privata. Tutto è sempre avvolto nel mistero se riguarda gli amori, i flirt di Stefano De Martino.

Anche Belen ha però imparato a farlo, di Antonino Spinalbese non dice nulla, non nega e non mostra foto che confermino la loro storia d’amore ma Antonino esiste ed è accanto a lei.

Sembra inoltre che i rapporti tra i due ex siano addirittura ottimi, lo riferisce sempre il magazine diretto da Alfonso Signorini. Questo fa pensare che il loro amore sia archiviato per sempre o l’esatto contrario. Al momento entrambi tacciono ed entrambi si divertono con i rispettivi amici o amori.

