Wanda Nara confida i sacrifici che fa per la famiglia: si occupa lei dei figli (Foto)

Wanda Nara è mamma di cinque figli e si occupa da sola di tutti loro, non ha mai avuto bisogno di una babysitter, come ha raccontato tra le sue Storie Instagram (foto). Sono sacrifici e rinunce che i genitori conoscono bene ma forse nessuno aveva mai immaginato che anche Wanda Nara per esempio non può più andare al cinema, non ha il tempo per farlo. Con 5 figli tutto è più complicato, sono ancora piccoli e lei si è sempre occupata di loro e desidera continuare a farlo. Ovvio che lei e Mauro Icardi in casa abbiano più persone che li aiutano e anche persone che si occupano della loro sicurezza ma per quanto riguarda i figli è diverso. Di conseguenza quello che non può fare non lo fa, la sua priorità sono i bambini. Sono anni che non va al cinema, non ricorda più nemmeno come è fatto.

WANDA NARA ORGANIZZATISSIMA CON I FIGLI

Fare la mamma sempre è uno dei suoi compiti e sembra non delegare ad altri. Tre figli nati dal matrimonio con Maxi Lopez: Valentino che ha 11 anni, Costantino di 9 e Benedicto che ne ha 8. Poi ci sono le piccole Isabella di 3 anni e Francesca di 5, nate dal matrimonio con Icardi. Una famiglia allargata di cui si occupa con grande orgoglio ma c’è anche altro: l’ossessione del calciatore per la pulizia.

Lei non è ossessionata dall’ordine e dalla pulizia ma Mauro Icardi sì e la conseguenza è che la loro casa è un po’ come un museo: tutto è sempre ordinato e tutto è sempre pulito. Se c’è qualcosa fuori posto di certo è di Wanda e prima che Mauro veda lei mette tutto a posto, sistema tutto. Le resta così poco tempo per cucinare e quindi usa molte cose congelate, a parte questo periodo che ha la fortuna di avere il suocero in casa che sembra sia bravissimo in cucina.

