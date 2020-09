Donatella Versace in bikini, 65 anni ma il suo corpo non li dimostra (Foto)

Donatella Versace si rilassa a Porto Cervo e sfoggia un bikini da fare invidia (foto). La stilista ha 65 anni ma il suo corpo davvero non li dimostra è evidente che sia allenata, tonica, in gran forma. Tanti i complimenti per lei che in genere riceve sempre critiche per i ritocchini eccessivi, per la trasformazione del suo viso. Donatella Versace invece tra le pagine della rivista Chi si prende una bella rivincita, poche donne alla sua età possano sfoggiare bikini e corpo da invidia. In casa Versace prima di ogni sfilata importante c’è l’abitudine di trasferirsi in luoghi da sogno, di vivere un po’ di relax prima della gran fatica. La Versace e i suoi collaboratori stanno lavorando alla prossima passerella e al mare si lavora meglio, più concentrati perché in pieno relax.

DONATELLA VERSACE AL MARE IN SARDEGNA CON I SUOI COLLABORATORI

Più bionda che mai, occhiali da sole, Donatella si divide tra sole e sport. Ovviamente ne approfitta per allenarsi e coinvolge anche il suo più fidato collaboratore. Pagaia e sorride, soddisfatta di tutto. Hanno scelto Porto Cervo, la Sardegna, la lussuosa villa in Costa Smeralda ma con la massima attenzione e rispettando tutte le regole.

Microbikini coloratissimi per la stilista che si concede nuotate e passeggiate sulla spiaggia, poi rimette la mascherina quando deve allontanarsi. 65 anni compiuti a maggio durante il lockdown: anche per lei non è stato semplice anche se era grata dell’affetto che sentiva intorno e quel periodo le è servito per apprezzare le cose semplici.

La gioia di piccoli gesti, questa la sua confidenza al Corriere della Sera. “Sarà, forse, questo periodo particolare che stiamo vivendo – nella sua intervista – che mi ha portato ad apprezzare maggiormente la gioia che ti danno i piccoli gesti quotidiani e le persone che ti sono vicine, alzarmi e sentire Audrey che abbaia come se sapesse che oggi è un giorno particolare…” ringraziando tutto per gli auguri.