Manuela Arcuri e Adua del Vesco erano amiche ai tempi dell’Ares? Spunta un post shock

Mentre nella casa del Grande Fratello VIP 5 sembra essere calato il silenzio sul passato di Massimiliano Morra e Adua del Vesco, che ne hanno parlato il quanto bastava per scatenare l’Ares Gate ma che poi hanno iniziato a tacere ( forse in seguito alla diffida) fuori, si continua a chiacchierare su questa vicenda. E sui social le teorie non mancano, ma chiaramente solo chi ha vissuto in quel contesto, può e deve dire qualcosa. Decide di farlo Manuela Arcuri che in questa vicenda si schiera senza pensarci troppo, dalla parte di Alberto Tarallo, difendendolo con una intervista molto forte su Dagospia.

QUI LE PAROLE DI MANUELA ARCURI SULL’ARES GATE

Come potrete leggere, l’Arcuri ha una posizione chiara: fino a quando c’era il lavoro, tutti erano grandi amici, quando è finito, solo tanta irriconoscenza.

E allora ci chiediamo, che genere di rapporto c’era ai tempi d’oro dell’Ares tra l’Arcuri e Adua? Anche questo è importante per capire determinate dinamiche. E proprio in queste ore, circola in rete un post del 2016 che Adua ha scritto sui social. Un post che non è indirizzato in modo diretto a una persona ma che a detta di molti, era riferito a Manuela Arcuri. Si vocifera che tra le due non ci fosse un grande rapporto, ed effettivamente, dalle parole dell Arcuri su Dagospia, tutto questo non sembrerebbe essere smentito.

Ma visto che la Arcuri ha oggi un ottimo rapporto invece con Alberto Tarallo, sembra difficile pensare che Adua sia stata costretta da lui a scrivere questo genere di post. Tutte illazioni chiaramente. Il nome dell’Arcuri non compare mai in questo post su Instagram ma i riferimenti chiari, sembrano non lasciare dubbi.

Ma vediamo le parole di Adua sui social.

IL POST DI ADUA DEL VESCO SUI SOCIAL: ERA PER MANUELA ARCURI?

Il POST:

Cara Collega, che ti nascondi dietro un profilo falso per gettare fango su di me e sull’uomo che amo, sei stata sgamata. Dopo decine di insulti, di menzogne schifose, di cattiverie, ho deciso di reagire: ho dato mandato agli avvocati di procedere legalmente nei tuoi confronti.

So che stai attraversando un periodo buio: dopo le tue ultime apparizioni televisive, la tua carriera è alla frutta. Eri penosa, grassa e cellulitica. Strano. Il tuo BOY-FRIEND non è un PERSONAL TRAINER? Magari nella sua professione non vale niente, proprio come te! Cara collega, uscita dal giro fortunato delle FICTION, non ti rimangono che i REALITY per sfruttare quel briciolo di popolarità che ti è rimasto. Hai superato i trenta già da un po’, la gelosia ti divora perché a parte ‘L’isola dei morti di fama’ non ricevi altre proposte. Il consiglio che ti do: cerca la tua felicità altrove, non invidiare quella degli altri! Un’ultima cosa: hai trovato un rimedio per il tuo alito puzzolente? Trovalo, altrimenti continueranno a chiamarti bocca di merd*. A presto in tribunale, Adua”.

Va anche detto che tra i vari commenti, ce n’è uno di Adua, che vi mostriamo, con il quale specifica che non si riferiva a Manuela Arcuri.