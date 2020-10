Antonella Mosetti litiga in strada e poi si accorge del paparazzo (Foto)

Antonella Mosetti che litiga con un uomo in strada, sembra davvero arrabbiata ma poi tutto si calma e c’è anche il saluto tra i due. Sono foto scattate dai paparazzi che sembrano non mancare mai a Roma o forse i vip sanno bene dove trovare i fotografi. Intanto, la Mosetti sembra davvero infastidita da qualcosa, sembra non accorgersi dei paparazzi e la lite diventa accesa, i toni appaiono alti e anche i gesti dicono che non c’è calma tra i due, anzi soprattutto per Antonella Mosetti. Dopo la discussione la showgirl si allontana in auto con un’amica ed è a quel punto che sembra accorgersi che c’è chi ha notato tutto e continua a scattare foto.

ANTONELLA MOSETTI MOSTRA IL DITO MEDIO AI PAPARAZZI

Un bel dito medio verso i paparazzi ma la Mosetti non è per niente arrabbiata con loro, ha stampato sul volto un bel sorriso, non è per niente preoccupata nell’immaginare che tutti vedranno le foto della lite con l’uomo che resta sconosciuto.

Capelli e make up perfetti, maglietta aderentissima che mostra sensualità e corpo della showgirl e Antonella Mosetti non si scompone poi molto mentre litiga. La vediamo spesso nei vari programmi televisivi pronta a dire la sua e anche a subire i vari attacchi. E’ certo più difficile attirare l’attenzione del gossip in questo periodo di Covid ma c’è sempre un modo per apparire.

Recente anche la sua litigata in tv con Federico Fashion Style, lui l’ha accusata di non avere saldato il conto dopo averle applicato delle preziose extension, ciocche di capelli veri che nel salone dell’hair stylist delle dive vengono davvero vendute a prezzo d’oro.

Chissà se in qualche programma tv Antonella ci dirà qualcosa in più sulla litigata in strada a Roma.