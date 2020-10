Alessia Marcuzzi positiva al covid 19 la conferma da Le Iene

Questo pomeriggio la notizia era circolata in rete. Da Dagospia era arrivata l’indiscrezione ma, visto che Alessia Marcuzzi, la diretta interessata, non aveva confermato, si attendevano eventuali commenti in merito. E la conferma è arrivata direttamente da Le Iene. Nicola Savino infatti, entrando da solo in studio, ha spiegato che Alessia non sarà presente. Prima insieme agli amici della Gialappas ha scherzato, poi invece si è fatto più serio e ha confermato la notizia: Alessia Marcuzzi è positiva al covid 19.

ALESSIA MARCUZZI POSITIVA AL COVID 19: LE ULTIME NOTIZIE

“Come saprete facciamo sempre dei controlli e questa mattina, Alessia è risultata positiva al covid 19” ha detto Nicola Savino. Il conduttore ha mandato un saluto alla sua collega, specificando bene che Alessia per fortuna sta bene. Sarebbe asintomatica e infatti oggi si trovava a Milano perla puntata de Le Iene, perchè stava bene e non aveva nessun sintomo.

Al momento la conduttrice non ha commentato in nessun modo sui social la notizia. A lei facciamo un grande in bocca al lupo per una pronta guarigione.

Per Le Iene invece questo è il secondo caso della stagione: prima della partenza infatti, anche Giulio Golia era risultato positivo e ancora oggi è in quarantena in attesa di guarire dal covid 19.

NICOLA SAVINO SALUTA ALESSIA MARCUZZI DA LE IENE (video)