Paola Caruso delusa dalla mamma biologica: “Sapeva tutto e aveva bisogno di soldi” (Foto)

Erano tutte finte le emozioni che ci hanno fatto vivere Paola Caruso e Imma, la sua mamma biologica (Foto)? A distanza di un anno e mezzo Paola rivela la sua delusione anche se comprende la donna che l’ha messa al mondo, lei ha altri figli, la sua famiglia. Sembra però certa che Imma abbia agito perché aveva bisogno di soldi e che sapesse già tutto prima della risposta del test del Dna. La showgirl calabrese ha raccontato tutto alla rivista DiPiù e ci chiediamo se domenica la vedremo a Live – Non è la D’Urso. Anche Barbara D’Urso sarà sorpresa di tutto questo, anche lei si era commossa tanto nel rivedere madre e figlia insieme, abbracciate dopo 35 anni. Ci avevamo creduto un po’ tutti ma quell’emozione oggi per Paola Caruso è diventata rabbia. “Dove sei stata per 35 anni puoi continuare a stare” è questo il suo messaggio a mamma Imma.

PAOLA CARUSO: “LA MIA VERA MAMMA E’ WANDA”

Paola non ha mai negato il ruolo unico che spettava a mamma Wanda ma era ovvio che fosse orgogliosa di avere all’improvviso una famiglia con tante persone, con la donna che l’aveva messa al mondo. Adesso non le importa più di nessuno, nemmeno del padre biologico, altro dolore.

Imma ha continuato a vederla ma poi ha capito che il suo non era l’amore puro di una madre. Usa queste parole la Caruso che ricorda a tutti una cosa che le ha fatto molto male: “Sono stata accusata che era tutto finto, che eravamo d’accordo”. Non era così, Paola non sapeva niente ma crede che Imma sapesse tutto già prima.