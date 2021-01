Matilde Brandi dopo il dramma volta pagina e pensa al vero amore

Il compagno l’ha lasciata ma Matilde Brandi non vuole versare più nemmeno una lacrima, anche se forse il papà delle sue figlie ha già un’altra (foto). Le parole della ballerina e showgirl a Verissimo ha lasciato tutti con tante domande, ha un bel po’ massacrato Marco. Lui colpevole di poche attenzioni nei suoi confronti mentre Matilde Brandi desiderava davvero poche cose, quell’anello, una vita per sempre insieme e l’amore da favola. All’uomo che al mattino la svegli dicendole “Buongiorno principessa” non rinuncia e infatti subito dopo l’intervista andata in onda sabato pomeriggio ha postato una serie di scatti, prima quello con le sue figlie, le gemelle neonate, dolcissime. “Voi siete la mia vita il resto non conta!! Vi amo più di me stessa” una dedica alle sue figlie che adesso hanno 14 anni e che continuano ovviamente a vivere con lei.

MATILDE BRANDI: “AL PRIMO POSTO C’E’ SEMPRE L’AMORE”

“Al primo posto c’è sempre L’amore ! L’amore per un uomo per i figli per gli amici per la vita! Sotto ogni forma” questo il post della Brandi pubblicato poche ore fa. E’ il suo modo per dire che sta bene e che non rinuncia alle emozioni, nonostante sia finita la sua storia d’amore.

Chissà se davvero il suo ex compagno ha già un’altra donna, chissà qual è la data esatta del loro addio. L’ex concorrente vip del GF Vip non è stata molto chiara, ha detto ma non ha detto, erano in crisi già dalla scorsa estate ma non si erano lasciati. Chissà se prima o poi Marco deciderà di dire la sua, racconterà il suo punto di vista.

Intanto, Matilde Brandi è decisa a volare in alto, a non abbattersi, a non piangere più. Soprattutto farà la mamma ma di certo per lei ci saranno anche delle occasioni di lavoro dopo l’esperienza al GF.