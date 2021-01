Il compagno di Matilde Brandi ha un’altra donna? “Mi sarebbe piaciuto avesse fatto più l’uomo”

Abbassa lo sguardo Matilde Brandi, a Verissimo segue le immagini del passato in cui diceva che avrebbe voluto l’anello dal suo compagno. Poi è arrivato il GF Vip e una volta uscita: “Ho trovato un uomo molto freddo nei miei confronti ma devo essere onesta è chiaro che tra me e Marco c’erano già dei problemi, abbiamo passato un agosto non bellissimo”. Come accade a tante coppie si trattava di varie crisi ma per la Brandi non erano crisi profonde, sa però che lui non voleva partecipasse al GF Vip. Uscita dalla casa lei l’ha abbracciato, sentiva che era freddo, distante, era felice di stare con lui e le figlie ma non capiva. Era presa da altre cose ma il suo compagno faceva fatica a anche a parlarle. Matilde Brandi ripete che lui è sempre un padre eccezionale ma è stata lei a chiedergli se voleva stare ancora con lei. “Gli ho scritto un messaggio e lui mi ha risposto di no. Non me l’ha detto in faccia, ci sono rimasta male. Di certo mi assumo le mie responsabilità ma lui è sparito, ci sentiamo per le bambine ma secondo lui noi non stavamo insieme già prima di entrare nella casa.

MATILDE BRANDI A VERISSIMO

“Mi sarebbe piaciuto avesse fatto più l’uomo” si riferisce ai suoi silenzi. Ammette però che avevano già una storia particolare perché lui ha anche un’altra casa. Sono tre mesi che non si vedono ma Silvia Toffanin le chiede se lui ha un’altra donna. “Dovresti chiederlo a lui che a me non ha negato, non ha detto né sì né no. Io mi auguro che lui stia bene però mi dispiace, sono stata la sua compagna per 16 anni, sono la madre delle sue figlie e non è giusto”.

Racconta che il primo mese è stata tanto male, oggi trattiene le lacrime ma avrebbe voluto una telefonata, che lui le chiedesse come sta. Non si è data nessuna spiegazione o forse non l’amava più: “Ma perché non me l’hai detto, magari mi diceva che stava magari con un’altra”.

Adesso sa che a lui darà fastidio questa intervista ma sapeva che sarebbe andata a Verissimo. Ha avvisato tutti prima di raccontare tutto, anche l’ex suocera, le ex cognate. Ha bisogno di parlarne, è stata troppo ferita con quel “no”. Ha sempre lottato per la famiglia e lo farà sempre. Ma adesso cerca un uomo che a lui vada bene così com’è, anche imperfetta, come tutti.