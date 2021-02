Laetitia Casta col pancione, a 42 anni arriva il quarto figlio (Foto)

Sono passati ben 11 anni dalla sua ultima gravidanza e Laetitia Casta col pancione sta per diventare mamma per la quarta volta. Le foto pubblicate della rivista Gente per lei non hanno bisogno di conferme, è evidente anche che manchi poco al parto. Quindi, nessuna notizia ufficiale, Laetitia Casta e Louis Garrel restano riservati, non svelano niente del loro primo bambino. Quarto figli per la splendida top model e primo figlio per il regista. 42 anni e come sempre non dimostra la sua età; anzi a maggio spegnerà 43 candeline e si prepara a diventare di nuovo mamma. La coppia si è sposata in Corsica nel 2017 e ovviamente anche delle nozze non abbiamo visto niente.

LAETITIA CASTA GIA’ MAMMA DI SAHTENNE, ORLANDO E ATHENA

La prima fglia, Sahteene, ha quasi 20 anni ed è nata dalla storia d’amore con il regista e fotografo Stephane Sednaoui. Orlando e Athena nati dal legame con Stefano Accorsi e adesso sta per arrivare un altro bebè. Una bellissima famiglia allargata perché Stefano Accorsi è diventato a sua volta papà di altri due bambini e vive la sua storia d’amore con Bianca Vitali. Louis Garrel è già papà anche lui di una bimba adottata con l’ex compagna.