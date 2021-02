Barbara D’Urso a casa di Lamberto Sposini, la conduttrice pubblica la tenera foto

Una tenera carezza sul volto di Lamberto Sposini ed è Barbara D’Urso a pubblicare la foto sui social mostrando l’incontro con il giornalista. Un legame forte tra i due, un’amicizia che la D’Urso non ha dimenticato, lei come altri ma molti altri hanno smesso di supportarlo. E’ dal 2011 che Lamberto Sposini ha visto cambiare la sua vita da un giorno all’altro dopo l’emorragia cerebrale. Anche Mara Venier lo ricorda e lo saluta spesso nelle sue puntate in tv, è l’ultima collega con cui Sposini ha lavorato, è sincero il suo affetto. Dieci anni fa poco prima di una diretta il malore che sconvolse tutti e come nella vita di tutte le persone c’è chi si allontana e chi resta accanto a chi ha più bisogno. Barbara D’Urso è tra le amiche che cerca di fare in modo che lui continui ad avere un legame con il suo pubblico.

IL MESSAGGIO DI LAMBERTO SPOSINI

Sorride Sposini al selfie della conduttrice. “Vi saluta e vi ama tutti” commenta Barbara. Uno scatto che al giornalista fa di certo piacere, lui stesso è attivo sui social con più di 100mila follower. Con lui c’è sempre la figlia Matilde ma c’è anche il suo pubblico, l’affetto che riceve e che lui ricambia.

In tanti hanno risposto con affetto alla foto di Barbara D’Urso e Lamberto Sposini. E’ la stessa foto che appare anche tra le pagine della rivista Nuovo, quindi non è una visita recente e la conduttrice non mente, mostra anche lei il settimanale prima di pubblicare quel selfie. Ribadisce però che è sempre in contatto con Sposini e che il saluto al pubblico è recente.