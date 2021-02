Caterina Balivo ed Elisa Isoardi a pranzo insieme, la tv non le ha separate (Foto)

Caterina Balivo ed Elisa Isoardi sono amiche? Su Instagram le foto insieme, le immagini di un pranzo delizioso consumato tra un impegno e l’altro, ma non di lavoro. Forse sono amiche da tempo o magari si sono legate dopo le polemiche sul chi avesse strappato all’altra un posto nello studio del Cantante Mascherato. Caterina Balivo è nella squadra dei detective ma si dice che abbia tolto il posto alla Isoardi. In comune hanno la mancanza di un programma da condurre ma per motivi diversi. Di certo hanno ben più cose positive in comune, anche lo sport. Entrambe si sono lanciate nei vari allenamenti ma Elisa Isoardi ha un obiettivo preciso: arrivare in gran forma a L’Isola dei famosi. Del buon vino, un pranzo leggero ma alla fine un dolce goloso, delle frappe o chiacchiere, hanno resto tutto più gustoso.

ELISA ISOARDI E CATERINA BALIVO AL TAVOLO INSIEME

Non hanno fatto mancare i selfie ai loro follower che sono impazziti nel vederle insieme. Con la Isoardi c’era anche il suo cagnolino Zenit. Niente cani in casa invece per la Balivo, nonostante Elisa abbia tentato in tutti i modi di convincerla a prendere per i suoi figli una sorellina di Zen.

Le due amiche si sono poi separate, Caterina doveva correre a prendere Guido Alberto, il primogenito, a scuola; Elisa aveva un appuntamento dal parrucchiere. Il giorno dopo, oggi, entrambe hanno continuato a postare e commentare le ore passate insieme. C’è una nuova amicizia tra due donne, tra due colleghe, sono questi i gossip che piacciono a tutti.