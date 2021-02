Incidente in casa per Federica Panicucci, è per un’ustione che ha le dita fasciate (Foto)

Dopo la puntata di Mattino Cinque di oggi in tanti hanno chiesto a Federica Panicucci il perché delle dita fasciate (foto). Un incidente domestico, ha commentato questa mattina rispondendo agli sguardi dei suoi ospiti ma senza togliere spazio agli altri. Poco fa invece ha raccontato nel dettaglio cosa è accaduto. Federica Panicucci ieri ha avuto un incidente in casa, ne parla mentre è in macchina con Marco Bacini, che però ieri quando si è ferita non era con lei. La conduttrice si è ustionata sollevando la griglia dei fuochi, voleva pulire sotto la griglia, che è pesante, ma soprattutto aveva dimenticato di avere appena cucinato, l’aveva appena usata. La Panicucci ha sollevato con tutte e due le mani una griglia rovente. Continua a scherzare mentre lo racconta ma immaginiamo quanto sia stato doloroso quel momento. Lo confida spiegando che non sa come far capire quanto sia stato doloroso.

FEDERICA PANICUCCI RACCONTA L’INCIDENTE ALLE DITA E COSA HA FATTO DOPO

Il suo primo istinto è stato quello di telefonare al suo compagno che l’ha guidata nel primo soccorso. Poi non potendola raggiungere velocemente è stata Federica ad andare in farmacia a chiedere aiuto. Racconta che non sa come ha fatto a mettere le scarpe, a chiudere la porta di casa a chiave, era sola.

“Ho afferrato la griglia dei fuochi e siccome è una griglia molto pesante l’ho sollevata con le due mani salvo poi rendermi conto che era incandescente, l’ho lasciata e fortunatamente la pelle non è rimasta attaccata alla griglia ma l’ustione era bella tosta. Adesso devo tenere questi bendaggi per almeno una settimana, tenere controllata la pelle sotto ovviamente. Un male disumano che non vi posso spiegare“.