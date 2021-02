Nuovo look per Belen: la frangia per chi non ha il coraggio di tagliare i capelli (Foto)

Belen Rodriguez ha un nuovo look, un nuovo taglio di capelli? Anche lei sembra avere ceduto alla frangia, alla nuova tendenza che attribuisce alla sorellina Cecilia, ma in realtà è un taglio che vediamo ormai da anni (foto). Ieri Belen era sul set per uno shooting fotografico, con lei il suo prezioso staff e anche Antonino Spinalbese. Il pancino che inizia a spuntare e lei che in gran forma si lascia coccolare dalle mani esperte della sua crew. Tra uno scatto e l’altro i suoi capelli si trasformano e appare la frangia. Belen ha dato un taglio alla sua chioma? No, non ha il coraggio e poi non è necessario, ci sono le clip. E’ il consiglio che dà a tutte le donne: perché tagliare i capelli se avete paura di pentirvi subito dopo? Ci sono le clip, le frange finte, si applicano e si tolgono in un attimo e sono sempre perfette. Certo, occorre avere a disposizione frange che non facciano vedere la differenza con la propria chioma.

ANTONINO SPINALBESE CHE SPETTACOLO CON I CAPELLI LUNGHI

Anche Antonino prova una chioma diversa, per lui la parrucca con i capelli lunghi, un cappello che nasconde le imperfezioni ed ecco che sembra un divo di Hollywood, di quelli belli e dannati. Si divertono tutti sul set durante la preparazione e nei momenti di pausa. E’ Spinalbese a sistemare la parrucca alla showgirl e non c’è dubbio che tra le sue mani non ci siano errori.