Il compleanno di Caterina Balivo con i regali speciali ricevuti dalla famiglia (Foto)

Lo scorso compleanno Caterino Balivo l’ha festeggiato poco prima di tanti divieti e regole; ieri il 41esimo in casa con il marito e i figli, le persone più care, i regali più dolci. Poche foto su Instagram per farsi gli auguri anche da sola, ma sono gli scatti della festa dei 40 anni, quando tutto sembrava possibile. Ieri appena alzata Caterina Balivo ha scritto un post malinconico, la nostalgia per quello che abbiamo perso. Poi però si è resa conto che è fortunata, che ha tanto, si è vestita e si è fatta festeggiare dai suoi bambini. Romantico per l’occasione anche suo marito Guido Maria Brera con un raro post: “Anni inseguendo le balene in bicicletta… Auguri amore mio”.

I REGALI PER IL COMPLEANNO DI CATERINA BALIVO

In tanti le hanno fatto gli auguri, le amiche di sempre, le sorelle, i colleghi e gli ex colleghi. Il primogenito ha anche decorato la torta per la sua mamma, con l’aiuto di un’amichetta. Un delizioso pasticcio che emoziona la conduttrice. Non è tutto Guido Alberto ha pensato per la sua mamma anche ad un regalo festoso: i fuochi d’artificio. Caterina Balivo non ha dubbi e fiera commenta che suo figlio è un vero terrone, come lei.

Chissà cosa avrà ricevuto davvero come regalo per il suo compleanno. Non ha mostrato altro, niente di prezioso, se può esserci qualcosa di più prezioso dell’amore della famiglia e degli amici.