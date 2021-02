La dieta di Melissa Satta, quella giusta è con la pasta integrale (Foto)

A 35 anni Melissa Satta è in forma perfetta, come sempre ma in questo periodo ancora di più dopo avere capito qual è la dieta giusta, cosa mangiare, quanto, come allenarsi. Dopo la gravidanza non era soddisfatta del suo corpo, era cambiato, dopo il giusto periodo di riposo ha lavorato sodo e adesso che il suo Maddox è cresciuto lei prosegue con la dieta giusta. Melissa Satta mangia e si allena, lo sport non deve mai mancare a lei è sempre piaciuto molto muoversi. Da piccola ha giocato una squadra di calcio professionista, ha praticato karate per anni a livello agonistico. Ha anche praticato tennis, paddle, equitazione e wakeboard. Melissa Satta adora mettersi sempre alla prova, insomma lo sport è una parte di lei ed è un vero vantaggio. Alla Gazzetta dello Sport ha raccontato come si possono ottenere i veri risultato con la dieta e lo sport.

MELISSA SATTA SEGUITA DA UN NUTRIZIONISTA

“Lo sport e alimentazione devono andare di pari passo, se si vogliono ottenere dei veri risultati. Cerco di mantenermi sempre sui cinque pasti al giorno, tre principali e due spuntini, differenziandoli fra giorni di allenamento e giorni di riposo – ha confidato la Satta – Credo sia giusto seguire un regime alimentare che supporti il proprio fisico, per migliorare il proprio status tanto tramite lo sport quanto il cibo, che resta pur sempre un momento di gioia e convivialità. A tavola non so rinunciare alla pasta…ovviamente integrale”.