Il compleanno di Isabel Totti che è sempre più simile a Ilary Blasi (Foto)

Anche questa volta Francesco Totti ha battuto sul tempo Ilary Blasi per fare gli auguri alla figlia Isabel. La piccola Totti oggi compie 5 anni e le foto che mostrano la mamma e il papà evidenziano quanto somigli alla conduttrice Mediaset. “Ti starò per sempre accanto” ha scritto Ilary mostrando una delle tantissime foto della sua bambina. Uno scatto in cui la Blasi si vede solo in parte, come a volere sottolineare che le sarà davvero sempre accanto lasciandola protagonista della sua vita. “Auguri Isabel ti amiamo tanto. 5 anni di te e con te” ha concluso aggiungendo poi anche una storia Instagram in cui ancora una volta lei si vede poco ma c’è tutta la dolcezza della sua bambina. Sono vestite in modo molto simile, con la stessa tutta.

FRANCESCO TOTTI FA GLI AUGURI ALLA SUA ISABEL

“5 anni d’amore… ti amo” il commento dell’ex calciatore che ha scelto una foto in cui la somiglianza tra madre e figlia è evidentissima. La piccola festeggiata ha i capelli lunghi e biondi, con una piega che ricorda molto quella della sua mamma. Il sorriso, gli occhi, sembra davvero Ilary Blasi da piccola.

Totti però non si accontenta di uno scatto, come sempre, per sua moglie, per un anniversario, per ogni figlio, sceglie le foto che lo emozionano di più. Tantissimi gli scatti di Isabel dal mare alla montagna, in cucina, sull’aereo, sul divano con papà, in barca con i fratelli, abbracciata alla sua mamma.