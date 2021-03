Valentina Dallari mostra quando pesava 37 chili, oggi è l’anoressia ad avere paura (Foto)

Il 15 marzo è il giorno scelto per sensibilizzare sui disturbi dell’alimentazione e Valentina Dallari, che conosce bene l’anoressia, ha scritto un post mostrando le foto di quando aveva tanti chili in meno. Era arrivata a pesare solo 37 chili ma ci ha messo ancora altro tempo per capire che doveva salvarsi. Oggi è salva, sta bene ma sa che quel disturbo contro cui ha combattuto non è sparito. Valentina Dallari oggi si sente forte, è più forte della paura che fino a tre anni fa trasformava il suo corpo, che si era impossessata della sua mente. La descrive come sa fare solo chi l’ha vissuta. Un fiocchetto lilla e tutta la forza per tirare fuori un post che può essere di grande aiuto a chi non ha ancora superato, anoressia, bulimia, i disturbi alimentari che ti distruggono la vita.

VALENTINA DALLARI PIU’ FORTE DI PRIMA

“Mi piace pensare che un giorno sparirai, che un giorno te ne andrai nello stesso modo in cui sei arrivata. Strisciando. Sei passata da sotto la porta, lentamente, senza che io potessi accorgermene. Ti sei incollata ai miei piedi, salendo sempre di più. Ti sei avvinghiata alla mia pelle, mi sei entrata dentro per accompagnare ogni mio respiro e ogni mio battito. Sei diventata parte di me” scrive Valentina raccontando come quel disturbo che all’inizio può sembrare banale poi ti avvelena.