Chiara Biasi pubblica la foto delle scarpe, il commento è contro Belen?

Un nuovo modello di scarpe The Attico ed è Chiara Biasi a pubblicare la foto, niente di strano lei è una delle influencer più seguite, ma è il commento che ha aggiunto a far pensare a tutti che sia contro Belen. Magari non è contro, forse è a favore di Belen o solo una difesa per se stessa, magari ironia o dietro c’è altro. Sul suo profilo Instagram il commento alle scarpe è: “Non è preso da Pinterest”. Un dettaglio che fa sorridere. Ricordate quando Belen qualche mese fa ha postato una foto con le scarpe dello stesso brand? Il post forse non era molto chiaro ma tutti rimproverarono Belen Rodriguez di volere far passare per sua una foto che invece era di una influencer russa. Foto che troviamo su Pinterest, appunto.

GUERRA TRA INFLUENCER?

Non c’è spazio per tutte sui social o magari non sono molto amiche Belen e Chiara Biasi? Forse niente di tutto questo, chissà. Ovvi i commenti dei follower della Biasi che spiegano a chi non ha compreso il motivo del commento che è tutto riferito a Belen. C’è anche chi conosce bene Chiara è conferma che quella foto non può essere presa da Pinterest perché il pavimento è proprio quello dell’influencer.

La Rodriguez a questo punto risponderà? Chiara Biasi non ha aggiunto nulla, non ha smentito chi ha capito il suo messaggio, non ha difeso la showgirl argentina. Una bella frecciatina per Belen ma che molto probabilmente non dirà nulla. Impegnata con la gravidanza e gli shooting, in particolare con il primo vero shooting fotografico di coppia. Un vero spettacolo lei e Antonino Spinalbese insieme che posano per il fotografo per un nuovo brand o forse per un’altra copertina.