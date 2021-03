Beatrice Valli mette le smagliature in primo piano: “Siate voi stessi” (Foto)

Anche per Beatrice Valli continua il messaggio body positive, questa volta lo fa mostrando le smagliature (foto). Un post su Instagram che piace a tutte le donne, perché è davvero difficile non avere smagliature, impossibile essere perfette. L’intenzione della influencer mamma di tre bellissimi bambini è quello di eliminare i filtri o almeno limitarli, evitando quelli che fanno sparire la realtà e fanno pensare alle ragazze di essere sbagliate. Beatrice Valli prova a far capire che è importante mostrarsi, mostrare la realtà, perché a volte le cose belle sono proprio quelle che proviamo a nascondere, come accade per il carattere.

BEATRICE VALLI PIU’ BELLA CHE MAI CON I SUOI MESSAGGI

“Le cose che ci fanno sentire insicuri devono diventare la fonte del nostro benessere” è il suo commento alla foto. “A volte le cose più belle sono quelle che proviamo a nascondere, sia per quanto riguarda il nostro corpo, ma anche per quanto riguarda il nostro carattere” e ha ragione. Poi conclude: “Siate voi stessi a qualsiasi condizione!”.

Il suo corpo è cambiato con le tre gravidanze, per lei non è un problema, vorrebbe fosse così per tutti. “Io non ti ho mai vista bella come adesso! Sei un messaggio positivo. Aspetto anche io una bimba ed in questi mesi il mio corpo è decisamente cambiato! Vedere te, i messaggi che mandi, e la costanza che ti ha riportata in forma è fonte di grande ispirazione! Brava Bea e grazie!” uno dei tanti commenti al suo ennesimo messaggio di vita e amore.

“L’arte da imparare in questa vita non è quella di essere invincibili e perfetti, ma quella di saper essere come si è, invincibilmente fragili e imperfetti” uno dei suoi post con più like. Smagliature sui fianchi, sotto al seno che è gonfio e pesante. Il suo corpo dopo l’ultima gravidanza era così e ha lasciato gli inevitabili segni, come a tutte: siate voi stesse!