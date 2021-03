Il messaggio di Belen a Mara Venier dopo aver pianto tanto a Domenica In (Foto)

L’intervista di ieri di Belen Rodrigiez a Mara Venier ha mostrato la semplicità e l’emotività della showgirl che molti non conoscono (foto). Poco dopo il grazie di Belen a Mara Venier, alla Rai, felice. Un’intervista lunga, la possibilità di raccontarsi ma soprattutto di rivedere in pochi minuti il suo passato. La gioia di un nuovo amore che le sta dando una nuova famiglia ma anche il poter dire che con Stefano De Martino ha sofferto e ci ha provato più volte. Ha spiegato anche che è stato Santiago a suggerirle di fidanzarsi con Antonino Santiago, anche se lei si era già innamorata, ma la sensibilità di suo figlio l’ha spinta a fidarsi. E’ fiera del suo percorso Belen, bellissima ma mai abbastanza per lei che trova sempre qualche difetto.

BELEN RINGRAZIA MARA VENIER E LA RAI

“Oggi grazie a Mara Venier ho rivissuto tanti momenti importanti della mia vita. Fa sempre un certo effetto guardarsi indietro e vedere la propria strada tracciata, e bene, io ne vado proprio fiera – scrive Belen – Con i suoi pregi e i suoi difetti la vita che mi sono creata mi rispecchia, e non c’è cosa più bella che guardarsi da lontano e riconoscersi, avere la certezza che non vi siete persi, che non vi siete snaturati, che i piedi sono ancora ben appoggiati sulla terra, che la vostra essenza è rimasta immutata. Grazie anche a tutti voi per il vostro affetto che non finisce mai – il grazie a tutti per i messaggi ricevuti durante la diretta – Grazie ancora per tutti i vostri messaggi! Vostra Belu! grazie ancora a Mara, ti voglio bene…. e alla Rai”.