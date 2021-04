Mara Venier al supermercato, la sua “botta de vita” facendo la spesa (Video)

La domenica la seguiamo tutti e ieri sera Mara Venier a sorpresa era al Maurizio Costanzo Show in versione nonna ma non troppo ma la conduttrice va al supermercato come tutti. Un video postato sul suo profilo Instagram e Mara Venier è felice di fare la spesa. Questa mattina una vera “botta de vita” per lei che anche se ha la fortuna di lavorare in tv e più occasioni per uscire di casa in realtà non va oltre, rispetta le regole e anche per lei la spesa al supermercato diventa un’occasione di gioia. Ieri sera il suo grazie a Costanzo, con lei sul palco tanti amici, soprattutto Claudio Amendola e i loro tanti ricordi, si è divertita.

MARA VENIER IN TUTA AL SUO SUPERMERCATO

Ovviamente a fare la spesa ci va in tutta e scarpe da ginnastica, comoda. Risponde ai saluti delle commesse, nessuna aria da vip, anzi balla e canta mentre spinge il carrello. Un occhio alla lista della spesa, occhiali da sole, mascherina e Mara Venier non trova la bresaola. Al supermercato la riconoscono tutti ma nessuno la disturba.

“Stamattina spesa al mio supermercato… ‘quanto me piace… una vera botta de vita’” commenta mostrando il breve video (che trovate in basso).

La Venier al supermercato compra un bel po’ di rotoli di carta, cerca con cura ciò che le serve. Oggi non deve occuparsi del suo nipotino che è tornato in presenza a scuola, la materna. Ha confessato che è invece molto felice quando il piccolo Claudio non deve andare a scuola perché i suoi genitori lavorano e lei può passare tante ore a giocare con il suo adorato nipotino.

Come sempre una pioggia di like e risate al video della conduttrice. Mara Venier riscuote al successo anche dal supermercato, con la sua vita normale.