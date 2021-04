Piccolo incidente per Natalia Cattelani: “Sono una roccia” (Foto)

Riposo forzato per Natalia Cattelani che su Instagram avverte tutti del suo piccolo incidente in casa (foto). Questa mattina seguiva E’ sempre mezzogiorno comodamente seduta e con il piede sollevato. Tutta colpa di una caduta, Natalia Cattelani è scivolata in casa riportando un bel gonfiore alla caviglia. Per la dolce maestra in cucina protagonista nei programmi del mezzogiorno di Antonella Clerici sono necessari due giorni di riposo. “Grazie a tutti sto bene, sono una roccia!” ha commentato tra le sue storie Instagram mostrando la sua caviglia fasciata. “W la ciccia che mi protegge” ha aggiunto ridendo e spiegando che la caviglia è bloccata: “E’ stata impacchettata a dovere dal Dott” ovvero da suo marito. “Non devo caricare per un paio di giorni… è una parola”. Per la Cattelani con tutto quello che ha da fare in casa e gli impegni di lavoro è davvero complicato.

NATALIA CATTELANI LA CAVIGLIA E’ ANCORA GONFIA

Segue comoda E’ sempre mezzogiorno ma poco fa ha già ricominciato a occuparsi della casa, del bucato. “Oggi i panni li asciuga lei! Se non va per me qualcuno in balcone io non ci metto più piede” quindi per oggi ha risolto con l’asciugatrice.

Simpaticissima ha confidato che cade spessissimo. “Voi di che categorie siete? Io sono caduta anche con il pancione e meno male che ho una bella corazza”. Ogni gravidanza e ogni volta con un gran pancione si è trovata sempre a terra. Non sa spiegarsi il motivo ma lei cade davvero molto spesso. Felice di avere un corpo che ammortizza i colpi ringrazia ancora una volta tutti per l’affetto. Speriamo non salti la sua puntata nel bosco di Rai 1 e la sua prossima ricetta dolce per E’ sempre mezzogiorno ma soprattutto che la sua caviglia guarisca presto.