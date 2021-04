Gessica Notaro di nuovo in sala operatoria per il viso: “E’ stata dura”

Gessica Notaro è tornata in sala operatoria per un nuovo intervento al viso, per rivedere allo specchio i suoi lineamenti (foto). E’ vicina al traguardo ma sono proprio questi i momenti in cui tutto diventa più difficile da superare. “Oggi mi slegano il sorriso” ha commentato su Instagram prima di iniziare l’operazione e come sempre ha cercato di sdrammatizzare ma poi è arrivata anche la paura, sono gli arrivati gli attimi di sconforto ma alla fine Gessica Notaro ha commentato che tutto è andato per il meglio, forte come sempre. Un intervento di circa due ore per la modella che sfigurata dopo l’aggressione con l’acido. Non è la prima operazione a cui si sottopone ma gli ultimi due sono diversi dai precedenti.

GESSICA NOTARO UN’ALTRA DURA PROVA DA AFFRONTARE

Ne ha superati tantissimi di momenti difficili, Gessica è un esempio per molte persone. Terminato l’intervento al volto ha scritto un post pieno di emozioni: “E’ stata dura ma ce l’abbiamo fatta. L’intervento è durato circa due ore. Sarò sincera con voi. Oggi la situazione e’ stata molto impegnativa, sia per me che per i miei dottori. Sono stata presa da un momento di sconforto come è normale che sia perché inizio a vedere il traguardo ma sono moralmente sfinita”. Ringrazia tutti ma soprattutto il medico che con il laser ha compiuto quello che definisce un vero miracolo.

“Ora sto bene, però sono tutta fasciata e non riesco ad aprire la bocca. Spero domani di riuscire a fare un video per dirvi due parole e ringraziarvi personalmente per tutto l’affetto che mi state facendo sentire. Non c’è’ medicina migliore che sentirsi amati. Grazie di cuore a tutti”.