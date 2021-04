Ilary Blasi, sono tutti originali i regali per il suo compleanno (Foto)

I regali più belli per il suo compleanno Ilary Blasi li ha ricevuti dai suoi figli, due dolci e brevissime dediche d’amore di Cristian e Chanel. Il primogenito le ha scritto: “Auguri mamma ti amo”. Chanel dolcissima ha postato una serie di foto con la sua mamma: “40, ti amo da morire”. Poi i regali veri, quelli da scartare. Tra tutti uno ne racchiude ben 40, un regalo per ogni anno di Ilary Blasi. La sua amica Alessandra ha pensato per lei a quaranta regali, quaranta pacchetti da scartare e tutti con la carta personalizzata con il nome della festeggiata e la sua età. “Grazie a tutti siete meravigliosi” è il post della conduttrice tra le storie Instagram, è lì che sta mostrando tutti i regali ricevuti in queste ore.

ILARY BLASI FESTEGGIA IL COMPLEANNO CON TANTISSIMI REGALI

Uno scatto in bianco e nero sul divano, Ilary è bellissima. Tra le stories mostra uno dopo l’altro i regali, dal costume Miss Bikini alla scatola di latta del Mulino Bianco con il suo nome. I confetti con il suo volto, il barattolo di Nutella personalizzato, la torta con tutta la sua famiglia in pasta di zucchero, le rose che le ricordano che oggi compie 40 anni.

Alla rivista Chi ha confidato come festeggerà il suo 40esimo compleanno: “Quest’anno non ho voglia di fare grandi cose e l’ho già detto a mio marito. E poi non si può perché non si può… Mi piacciono le feste, le faccio sempre, ma in altre occasioni”. Questa volta non festeggia con un meraviglioso party, ci sarà tempo per farlo.

“Questa è la volta che voglio stare con la mia famiglia e lo sarebbe in ogni caso, anche senza le restrizioni: è un’occasione speciale e questo è un momento particolare”. Si divide tra Milano e Roma, tra la famiglia e lo studio dell’Isola dei famosi, felice di potere essere anche un esempio di forza e indipendenza per le sue figlie.