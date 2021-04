Aurora Ramazzotti dopo tutte le cure per l’acne ha trovato la strada giusta (Foto)

Durante il suo lungo percorso per guarire dall’acne Aurora Ramazzotti ha avuto tanti alti e bassi e da quando ha postato la famosa foto diretta alla sua dermatologa ha reso spesso partecipe chi la segue sui social. L’ultimo anno è stato il più importante per Aurora, ha incontrato la persona giusta che le ha fatto comprendere i suoi errori, le ha fatto amare la sua pelle. “Sempre stata bellissima” commenta il suo fidanzato sotto l’ultimo scatto, quello con la pelle liscia, uniforme, anche senza filtri e trucco. Goffredo Cerza l’ha sempre trovata bellissima, anche quando lei avrebbe voluto strapparsi la pelle dalla faccia a causa di tutta quell’acne. Oggi dopo un anno dall’inizio del suo ultimo percorso Aurora Ramazzotti si sente pronta a raccontare ancora altro per essere di aiuto ad altri.

AURORA RAMZZOTTI: “SE NON L’HAI PROVATO NON PUOI CAPIRE”

“È quasi un anno da quando ho iniziato il mio percorso per curare l’acne. Si, insomma, l’ultimo percorso che mi ero concessa prima di arrendermi al fatto che non sarebbe mai andata via. Prima di iniziarlo avevo provato di tutto – scrive Aury – Ho fatto ogni esame possibile immaginabile, ho smesso di mangiare molti alimenti a cui pensavo di essere intollerante e visto tanti di quegli specialisti da perdere le speranze”. Tante sconfitte e poi si è affidata a una persona che le ha ispirato fiducia: “ Mi sono abbandonata alle mani di una persona che, a pelle (ironia della sorte?) mi ispirava fiducia. Ho imparato a fidarmi, ad apprezzare il percorso (turbolento, a tratti incomprensibile) ad amare la mia pelle e a non volerla nascondere anche quando faticavo a guardarmi allo specchio”.



Così lo specchio ha iniziato a perdere importanza e lei ha smesso di maltrattare la sua pelle con farmaci e prodotti: “Basta saperla ascoltare e accettarla per quello che è. E soprattutto, anche se è difficile, non mollare mai il colpo perché un giorno, come me oggi, ti fermerai a pensare al percorso e ti verrà da sorridere. Auguro a tutti di trovare una persona che sappia trasmettergli l’amore per la pelle anche quando ci sembra che non ci sia proprio niente da amare”.