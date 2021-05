Irene Capuano vuole tornare al peso forma, la compagna di Francesco Arca chiede consigli

Dopo due gravidanze Irene Capuano desidera tornare al suo peso forma. Desidera tornare com’era prima anche se la compagna di Francesco Arca ci sembra sempre in gran forma. Pubblica però una foto di qualche anno fa e il suo desiderio è quello, tornare con l’aiuto di un nutrizionista a quel periodo, a come era nello scatto in pantaloncini, prima che diventasse mamma. Nelle sue stories chiede aiuto ai follower, cerca un bravo nutrizionista, ha bisogno di aiuto per essere costante e scegliere una dieta che sia bilanciata. Irene Capuano si sente un po’ assentita: “Voglio tornare a com’ero prima delle due gravidanze”.

IRENE CAPUANO ALLA RICERCA DEL NUTRIZIONISTA

L’estate si avvicina e anche se l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra non avere bisogno di diete cerca un bravissimo nutrizionista a Roma. I follower la accontentano subito con vari nomi ma alla fine uno risulta il più citato ed è probabile che la Capuano sceglierà quello.

Legata da anni a Francesco Arca hanno una bellissima famiglia, due figli, Maria Sole nata il primo settembre del 2015 e il piccolo Brando Maria nato il 6 aprile 2018. Sono entrambi molto orgogliosi del loro meraviglioso mondo, della coppia, della famiglia. Irene è una mamma dolcissima, la compagna perfetta per l’attore e regista che è anche grazie a lei se riesce a lavorare in modo sereno.

La foto di qualche anno fa pubblicata dalla Capuano, la richiesta di aiuto ai fan, la semplicità di Irene. “Ora non sono così…” ha aggiunto alla foto in pantaloncini: “Vorrei tornare in forma. Ecco, so benissimo che ci vuole costanza, allenamento e buona alimentazione! Ho bisogno dell’aiuto di uno specialista che mi dia delle ‘regole’”. Non ci vorrà poi molto per Irene.