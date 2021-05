Romina Power: “Quando ti vengono recise le radici senti la mancanza per il resto della vita”

Tante le emozioni e i ricordi che Romina Power posta sul suo profilo social e in occasione del compleanno del padre Tyrone il messaggio è toccante. Sul suo profilo Instagram Romina Power ha pubblicato la foto da bambina con il padre e con la sorella. Lei aveva solo 7 anni quando l’attore hollywoodiano morì. Era il 1958, aveva 44 anni, Tyrone Edmund Power era nato il 5 maggio del 1914 e la cantante per ricordarlo ha scelto alcune foto prese dall’album di famiglia. Lui era bellissimo, i loro momenti insieme erano felici. E’ da tempo che Romina non pubblica foto di sua figlia Ylenia, dopo tutte le immagini postate nel mese di novembre, il mese della sua nascita.

ROMINA POWER RICORDA IL PADRE NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO

“Quando ti vengono recise le tue radici ne senti la mancanza per il resto della vita. Come non ricordare il tuo compleanno ogni anno?” era piccolissima quando ha perso suo padre. C’è stata tanta felicità nella sua vita ma ha pagato tutto con altrettanto dolore. La perdita di Ylenia, la morte della sorella Taryn, il 26 giugno del 2020.

I suoi genitori, Tyrone e Linda Christian, si sono separati nel 1956. “Dopo il divorzio dei miei genitori, a 5 anni, sono andata a vivere in Messico. Non ricordo nulla di quel periodo, infatti ho scritto un libro con questo titolo perché cercavo mio padre nei ricordi degli altri. Ho capito, scrivendo il libro, che sarebbe stato un papà incredibile, che avrei fatto sicuramente cinema e teatro insieme a lui se fosse vissuto, sarei andata in giro con lui sulla sua barca a vela, sarebbe stato bello”.

Lo ricorda bellissimo anche di animo, una persona davvero buona. Per anni è andata alla ricerca dei suoi amici, delle sue lettere, voleva vivere ciò che non aveva vissuto perché era andato via troppo presto.