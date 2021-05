Antonella Clerici festeggia con Maelle: “Ti ho tanto desiderata, sono stata fortunata”

E’ un modo speciale quello con cui Antonella Clerici ha scelto di festeggiare il giorno dedicato alle mamme. E’ un messaggio rivolto alla sua bellissima Maelle e allo stesso tempo alla sua mamma che è mancata troppo presto. Antonella Clerici si sbagliava, sua figlia ha preparato anche per lei la torta, come fa per tutta la famiglia. Non è detto che debbano essere solo i figli a fare gli auguri per la festa della mamma, ci sono anche le mamme che ringraziano i figli per avere reso la loro vita meravigliosa. Antonella Clerici l’ha scritto nel suo tenero post ricordando quanto ha desiderato la sua bambina, quanto lei sia fondamentale per vivere.

ANTONELLA CLERICI NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA MAMMA

“Ti ho tanto desiderata, sono stata fortunata ad averti cosi come sei. Peccato tu non abbia potuto conoscere la mia mamma (la tua nonna). Sei il mio sole, la mia vita”. La Clerici ha sempre pensato che sia stata la sua mamma a mandarle Maelle.

“Oggi ti sei svegliata, mi hai fatto gli auguri e adesso stai preparando una torta per la mia festa – poi conclude – Auguri a tutte le mamme e a tutte le donne che hanno creato la loro famiglia del cuore”. Una torta dolcissima con la frutta, una torta fatta con tanto amore da Maelle per la sua mamma.

La breve vacanza a Portofino è finita, sono tutti di nuovo nella casa nel bosco per festeggiare Antonella. Da domani una nuova settimana con E’ sempre mezzogiorno e sarà una puntata speciale con Anna Moroni. La conduttrice ha già annunciato il suo arrivo negli studi di Rai 1. Anna Moroni sarà nella cucina di Antonella Clerici per tutta la settimana, immaginiamo sarà anche ospite nella casa di Antonella e Vittorio Garrone; ha sempre detto che è la sua seconda mamma.