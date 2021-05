Anna Moroni torna da Antonella Clerici: “Ve lo dico così vi preparate psicologicamente”

I fan di Anna Moroni e il pubblico che segue ogni giorno Antonella Clerici nella diretta di E’ sempre mezzogiorno, non avevano dimenticato la promessa della maestra in cucina. Anna Moroni aveva promesso alla Clerici che l’ultima settima di aprile sarebbe andata da lei per un’intera settimana, che avrebbe partecipato a E’ sempre mezzogiorno dal lunedì al venerdì. Il mese d’aprile è terminato ma Annina non l’abbiamo vista. Oggi l’annuncio della conduttrice ha messo subito tutti in agitazione: Anna Moroni sta per tornare. Felici i fan che non vedono l’ora di seguire Anna e Antonella come i vecchi tempi de La prova del cuoco.

ANTONELLA CLERICI ANNUNCIA L’ARRIVO DI ANNA MORONI A E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

“Vi dico in anteprima che Anna Moroni lunedì verrà nella nostra casa a trovarci e starà con noi per tutta la settimana e con tutto quello che Anna comporta. Ve lo dico così vi preparate psicologicamente” è l’annuncio di Antonella Clerici a cui i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno hanno risposto con grandi sorrisi ma anche dicendo che Anna la conoscono bene quindi sono già preparati al suo arrivo.

Finalmente la Moroni torna su Rai 1 e torna accanto ad Antonella Clerici, anche se solo per una settimana. Chissà magari potrebbe cambiare qualcosa e Anna Moroni potrebbe diventare una delle protagoniste della cucina nel bosco di Antonella.

In passato la Moroni ha già spiegato che non può spostarsi di continuo a Milano, lei abita a Roma e non ha più 20 anni. Inoltre, ha un impegno con Rete 4 e Ricette all’italiana, anche se nelle ultime puntate era collegata da casa. Adesso ha fatto il vaccino, è più serena, noi attendiamo la prossima settimana e di certo sarà come tornare indietro nel tempo, di certo ci regalerà altre ricette e non solo.