Giulia De Lellis, la festa per la nipotina è in campagna con Peppa Pig (Foto)

Giulia De Lellis questa volta ha organizzato per la nipotina una festa al maneggio, una festa in campagna, tutto scegliendo come tema Peppa Pig (foto). E’ il cartone animato preferito da sua nipote e come sempre anche Giulia De Lellis si è divertita tantissimo. Accanto all’influencer c’era anche il fidanzato, con Carlo Gussalli Beretta la storia d’amore prosegue a gonfie vele e per Giulia è importante che lui sia presente nella sua famiglia. Per la figlia di sua sorella la De Lellis ha pensato a tutto e con Peppa Pig non poteva scegliere posto migliore. Per lei è stata anche una vacanza, un modo per godersi qualche giorno la sua famiglia staccando da tutto.

GIULIA DE LELLIS LA FESTA PER IL COMPLEANNO DI PENELOPE

Adora le sue nipotine, farebbe di tutto per loro e così per il compleanno è arrivata la festa in gran stile. Tutto perfetto per gli adulti che hanno partecipato ma anche per i piccoli. Il maneggio scelto come location è di proprietà della migliore amica della sorella ma al resto ha pensato tutto lei, ovviamente rivolgendosi a chi ha esperienza nel settore.

Una giornata perfetta, così l’ha descritta mostrando video e foto. La torta è bellissima, sullo sfondo c’è la casetta finta che porta il nome della festeggiata. Peppa Pig è presente ovunque anche sui panini. “In questi giorni mi sono goduta la mia famiglia, i miei amici del cuore, abbiamo festeggiato Penelope, prima un pranzetto al mare, poi una festa meravigliosa in un maneggio della migliore amica di mia sorella. Poi un pranzetto con gli amici e poi di nuovo le valigie per ripartire per Milano per lavoro” è già tornata a casa e al lavoro ma non prima di commuoversi ancora una volta per le sue piccoline: una piccola vacanza e ancora una volta lì ha lasciato un pezzetto di cuore.